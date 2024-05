Quer mais intuição ou um novo amor? Acredite no poder mágico das ervas

Uma das formas mais práticas de conseguir desenvolver a percepção e as capacidades intuitivas é por meio das ervas, que podem e são usadas desde a antiguidade em banhos, defumações e até mesmo em sprays para o ambiente.

Tânia Gori, fundadora da Casa de Bruxa e da Associação Brasileira de Bruxaria, que fica na vila de Paranapiacaba, em Santo André (SP), diz que não à toa as antigas bruxas eram conhecidas por trabalharem muito com as ervas. Afinal, elas possuem, de fato, energia e muita conexão — inclusive com os planetas.

Tânia é autora do livro "Herbologia Mágica", que conta as origens e explica a prática de usar as ervas de maneira mágica. O termo ficou conhecido no universo de Harry Potter, que possui, como uma das matérias de Hogwarts, a herbologia.