Cacau Sagrado: ritual usa ingrediente pra criar conexão espiritual. Aprenda

Preparo do Cacau Cerimonial Imagem: Tati Wexler

Para ela, uma das formas com que o cacau trabalha a espiritualidade é permitindo que haja uma purificação para que possamos habitar nosso corpo físico com mais consciência. Assim, é possível permitir que o corpo se abra para acessar lugares emocionais transformadores, como através do perdão, do reconhecimento da sua própria verdade e a busca por uma forma mais amorosa e compassiva de agir.

Muitos daqueles que começam a tomar o cacau conseguem olhar para aspectos profundos e trabalhá-los com mais afetuosidade. É uma medicina que ajuda as pessoas a se perdoarem e buscarem uma realidade mais integrada com sua essência.

"Desse ponto de vista, não é uma espiritualidade que carrega nenhum dogma. É uma espiritualidade que traz permissão para sermos verdadeiramente quem somos, sem julgamentos", diz.

Propriedades e contraindicações

Marilia explica que o cacau é um dos alimentos mais ricos do mundo em magnésio e em antioxidantes, além de ter precursores hormonais que funcionam como matéria-prima para os hormônios da felicidade e do prazer. Existem também alguns flavonoides antioxidantes que têm como função dilatar os vasos sanguíneos. "Com essa dilatação, a gente tem uma melhor irrigação sanguínea em nosso corpo, inclusive no cérebro. Isso tem efeitos positivos no processo cognitivo, na concentração e na memória", diz.