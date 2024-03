Sol em Áries: como aproveitar fase que traz impulso e tensão

Energia x Desperdício

Investir energia é diferente de desperdiçá-la. Sendo assim, tenha os pés no chão e saiba reconhecer seus próprios limites. Por mais que a vontade seja abraçar o mundo e resolver tudo que estava em stand by, não tente carregar mais peso do que seus braços aguentam. Estabeleça prioridades e não atropele tarefas!

Sinceridade x Falta de noção

Está com boas verdades entaladas na garanta? Ótimo, você pode aproveitar a temporada do Sol em Áries para expressá-las. Porém, tome cuidado para não ser uma pessoa sem noção que se mete onde não é chamada. Deixe a porta do diálogo se abrir antes de criar um palanque para distribuir verdades que são apenas suas.