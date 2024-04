Seguros de vida oferecem assistência a vítimas de violência doméstica

Com coberturas pensadas para a violência doméstica, a Mapfre tem em seu catálogo o "EQL Protege", lançado em parceria com a plataforma Elas Que Lucrem. O seguro oferece proteções a mulheres cisgênero e transgênero, com opções de suporte jurídico, psicológico e trabalhista.

Hilca Vaz, diretora de Vida e Previdência da Mapfre, afirma que os produtos são inovadores por conseguirem suprir necessidades específicas das mulheres. "O mercado, de fato, tem tentado criar alguns produtos para o público feminino já há muitos anos, mas a falha do setor é criar uma apólice rosa e achar que é um seguro para mulher", diz.

"Quando olhamos para o período após a pandemia, identificamos uma mudança no comportamento das mulheres, principalmente as jovens. Elas passaram a se preocupar mais com proteção. Isso fez com que, de fato, você conseguisse direcionar e flexibilizar o seu produto para atender esse público", diz Vaz.

A Mapfre também oferece o seguro EQL Protege em parceria com a plataforma de educação financeira para mulheres Elas Que Lucrem. Neste seguro, existem 39 coberturas com possibilidade de serem customizadas conforme a necessidade de cada mulher. "As proteções têm três pilares: a financeira, com produtos de educação e planejamento de finanças; emocional, com suporte de psicólogos; e física, no sentido de prevenção de doenças, segurança ou mesmo de violência", conta. Existem planos a partir de R$ 29,90 por mês.

Seguros não substituem políticas públicas

A jurista Carmen Hein de Campos, professora visitante do mestrado em direito da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), integrante do consórcio Lei Maria da Penha e do Conselho Diretor da Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos, afirma que a oferta desses seguros mostra mudança na percepção do mercado sobre quem sofre com violência doméstica.