Samuel de Assis sobre sucesso após os 40: "Agarrando com unhas e dentes"

Viver o brigadeirão Ben, personagem de Samuel Assis na novela "Vai na Fé", levou o rosto do ator sergipano para o grande público. Em entrevista ao Maria vai com os Outros, Samuel que está no elenco do Dança dos Famosos 2024, falou sobre como é ficar famoso aos 41 anos.

Estou agarrando [as oportunidades] com unhas e dentes, de várias formas. Assusta um pouco, às vezes; às vezes é gostoso, mas nunca foi ruim. Eu nenhum momento foi 'ai, meu Deus, eu não aguento mais', em nenhum momento; E espero que esse momento não chegue



Samuel de Assis, ator



Com a experiência em outras novelas, séries e, principalmente no teatro, Samuel diz que "tem uma diferença" entre os artistas que ganham reconhecimento público muito jovens.