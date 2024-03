Tem crush de Peixes na área? Eis 16 características do signo para reparar

4. Reúne várias personalidades em uma só

Por ser o último signo do zodíaco, Peixes tem um pouquinho do comportamento de todos os outros onze. Tal característica faz com que, muitas vezes, seja um pouco complexo entender o pisciano. Algumas atitudes do nativo encantam enquanto outras - que são contraditórias a essas que seduzem -, irritam. Resumindo, são muitas pessoas dentro de uma só.

5. Sente necessidade de atenção

A turma desse signo gosta de se sentir compreendida e que seus argumentos sejam ouvidos, rendendo boas conversas. Adora uma troca de ideias e é capaz de ouvir com empatia as preocupações alheias. O pisciano pode ouvir as histórias e sentimentos mais excêntricos, com curiosidade. Também demonstra vontade de ajudar e salvar as pessoas.

6. Enturma-se rapidamente

O lado extrovertido de Peixes flui facilmente. É um signo que se relaciona com simpatia e empatia. O pisciano não é apenas interessado pelos outros, mas, de certa forma, atraído pelos demais - todos querem um pouquinho de sua companhia. Um par possessivo e ciumento pode sofrer com essa postura de dar atenção a todos.