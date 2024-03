Hora de tomar decisões, mas cuidado com ansiedade; a previsão do seu signo

O contato com assuntos ligados à arte, espiritualidade ou natureza ajudará a lidar com possíveis adversidades. Além disso, podemos contar com bons encontros, conversas inspiradoras e gente que nos oferece oportunidades.

Ansiedade em alta

A agilidade mental do período ajudará a tomar decisões rápidas e inesperadas. Por outro lado, pede cuidado com o risco de ansiedade aumentada e de respostas prontas que possam gerar brigas ou mal-entendidos.

É preciso saber ouvir, preferindo pensar antes de falar ou responder qualquer coisa.

Refletir sobre o que desejamos para as próximas semanas e fazer planos consistentes, nos permitindo sonhar um pouco mais alto, será essencial. Para isso, lembre-se: os momentos de silêncio que levam à reflexão também são importantes.

Vale passar tempo ao ar livre, fazer uma boa caminhada ou praticar alguma atividade física mais intensa. Ou, quem sabe, marcar um encontro com amigos que te inspiram em lugares agradáveis e mais silenciosos.