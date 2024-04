Chocolate na calcinha: Márcia Sensitiva ensina rituais para sexo fluir

Providencie um lenço branco, 9 galhos de arruda, 3 galhos de alecrim e 1 vela branca. Você deve colocar os galhos no meio do lenço e, em seguida, amarrá-lo com três nós.

Levante o colchão e coloque o embrulhinho bem no meio da cama. Com um fósforo, acenda a vela na cabeceira da cama e reze nove pai-nossos e nove ave-marias.

Aumentar o poder de sedução

Quem está insatisfeito com seu lado sedutor, achando-se uma pessoa que não desperta interesse sexual nos outros, pode apostar no banho capaz de renovar todas as energias. É indicado para o primeiro dia de lua nova.

Serão necessários 2 litros de água, 3 galhos de arruda, 3 galhos de alfavaca e 1 colher (sopa) de cominho. Ferva todos os ingredientes e, quando o líquido entrar em ebulição, desligue o fogo e deixe amornar.

Pouco antes de dormir, tome um banho tradicional e, ao final, despeje a mistura morna, do pescoço para baixo. Não enxágue, apenas passe a toalha delicadamente.