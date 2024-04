Qual signo promete ser o melhor ex? Spoiler: Virgem é bastante prático

No início de uma relação, o parceiro é sempre a melhor pessoa do mundo. Mas relacionamentos começam e terminam e aquele crush que parecia ser a tampa da panela até o fim da vida passa a ocupar outro lugar no histórico amoroso: o de "ex".

Nesse papel, nem todo mundo é igual, obviamente, mas dá para saber o que vem pela frente, diante do fim de uma vida a dois, com ajuda da astrologia. Abaixo, descubra como se comporta o "ex" de cada signo.

Amigo ou inimigo?

Arianos são independentes desde sempre: quando decidem se unir a alguém é porque realmente estão interessados. Entretanto, da mesma forma que se apegam, desapegam. Uma vez que o relacionamento chegue ao fim, viram a página sem olhar para trás ou se interessar muito pela vida do "ex".