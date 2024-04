Touro é fiel, Libra é sensual: Márcia Sensitiva diz como signos são no amor

É um dos signos mais românticos e leais. Gosta da relação sexual e tem um fogo enorme. Seus nativos são sinceros e gostam de curtir a vida a dois. Porém, exigem sempre estar em primeiro plano e ter reconhecimento constante, o que desgasta um pouco suas relações.

É um dos signos mais celibatários, já que são autossuficientes. Seus nativos costumam casar mais tarde porque levam o lema "antes só do que mal acompanhado" a risca. Não são dados a grandes demonstrações de afeto e a convivência com eles é difícil porque nunca estão satisfeitos com o comportamento do par.

É um dos signos mais sensuais e estéticos. Busca parceiros charmosos e que tenha a sensualidade à flor da pele. Costumam não ser fieis, pois como são inconstantes, estão sempre atrás de novidades.