Márcio para Áries e Iara em Peixes: signos podem inspirar nomes do bebês

Segurança financeira e estabilidade são os princípios taurinos que podem guiar a escolha do nome. Portanto, Eduarda e Alana são bons para a menina, pois querem dizer "guardiã das riquezas" e "rocha", nessa ordem. Os meninos podem ser nomeados como Murilo, que significa "pequeno muro", ou Bernardo, que está relacionado à força.

Diversão e alegria devem comandar a decisão do nome do pequeno geminiano. Para as nativas, Beatriz e Letícia são ótimas opções, porque falam de felicidade. Porém, se for do sexo masculino, Caio se mostra interessante, pois significa contente, enquanto Hugo é pensador e inteligente — fortes atributos do signo, devido à regência de Mercúrio.

O princípio de lar e família é forte para o canceriano, por isso, pode ser representado já em seu nome. Enzo é tido como o "príncipe do lar" e Benjamin, o "fruto de uma família feliz". Mas se for uma canceriana, o amor maternal de Isis ou o poder de dar à vida de Selene também são boas ideias.