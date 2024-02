Beija bem, mas é infiel? Veja o melhor e o pior lado de cada signo no sexo

O pior: o nativo precisa de comodidade. Assim, o sexo pode se tornar um pouco monótono, já que ele só topa transar em lugares confortáveis — na cama e no sofá, no máximo. Além disso, a possessividade é uma característica taurina, o que não costuma ser legal. Outra coisa do taurino: não sente a menor vontade de transar se estiver com sono ou fome.

Gêmeos

O melhor: é uma pessoa extremamente aberta a novas ideias, bem resolvida, que fará de tudo para enlouquecer o par através de jogos mentais e conversas picantes. Adora masturbação a dois, toques suaves em zonas erógenas e muito estímulo por meio da audição. Gêmeos é o signo da comunicação, regido por Mercúrio. Os acordos verbais são respeitados e, desde que bem conversadinho, tudo pode rolar com o geminiano.

O pior: quem prefere algo mais romântico, com clima de amorzinho, silêncio e meia-luz, tende a se sentir incomodado com o nativo do signo, que não abre mão de falar durante o sexo.

Câncer

O melhor: sexo com amor é especialidade de Câncer. Ele adora transar olhando nos olhos e ofegando, como se fosse sua última vez na cama. Uma qualidade do signo é a memória apurada: quando aprende como fazer o par chegar nas nuvens, vai repetir em todas as ocasiões.