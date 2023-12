'Será que estou enlouquecendo': os 10 estágios do despertar espiritual

4º Questionando-se sobre sua própria verdade

Chorar no banheiro do trabalho, ao mandar mensagem pelo Instagram ou depois de assistir um filme com outra forma de viver. Quem nunca, durante o despertar espiritual, se pegou questionando a própria realidade? Ao longo desse processo, muitas coisas podem não fazer mais sentido, ainda que haja apego e dificuldade de se desprender. Saiba, porém, que nem tudo precisa ir embora, algumas coisas podem ser modificadas para acolher sua essência.



5º Sonhos mais lúcidos

Durante o despertar espiritual, é comum que os sonhos fiquem mais vívidos e algumas simbologias chamem a atenção. Por isso, o melhor companheiro de cabeceira para quem está despertando (literal e metaforicamente) é um caderninho. Anote seus sonhos assim que acordar, eles podem trazer sinais sobre dilemas e incógnitas da vida real. Aos poucos, ficará mais fácil interpretar todas as mensagens que chegam do reino onírico!



6º Relações mais saudáveis

Ao perceber as relações que não fazem mais sentido, é possível fortalecer e nutrir as relações que são verdadeiramente importantes para você. Sabe qual a principal delas? A do autoamor! Quando aprendemos a alimentar o nosso autoafeto, entendemos o que nos satisfaz, o que estamos buscando e o que desejamos. Com tudo isso bem claro no campo mental e através de conversas sinceras, qualquer relacionamento se fortalece.



7º Hábitos que honram seu corpo

Seu corpo é seu templo e esse é um dos primeiros insights de todo despertar espiritual. Por isso, é natural do processo buscar uma rotina que contemple essa morada como ioga, trilhas e esportes ao ar livre. Além disso, uma alimentação mais natural e consciente também marca presença na vida daquele que está desenvolvendo sua espiritualidade. Cozinhar a própria comida pode ser prazeroso e um momento de conexão!

8º Foco no agora!