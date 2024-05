Márcia Sensitiva: viagem astral permite encontrar parentes que já morreram

Ela explica que isso acontece graças ao "cordão de prata", um corpo fluídico, na forma de elástico, que liga o corpo astral ao corpo físico.

Ele apresenta este nome em virtude da alta vibração de suas partículas fluorescentes geralmente na cor prata.

A sensitiva ainda revela que é durante as viagens astrais que nós conseguimos encontrar aquilo que procuramos durante o dia. "Ou seja, podemos passar nossas noites com amigos e mentores espirituais, assim como podemos nos transportar para regiões infelizes do astral inferior onde nos localizamos por afinidade energética."

Quer saber se você já passou por essa experiência? Confira o checklist a seguir:

Se você já teve sonhos muito reais com início, meio e fim, certamente, fez uma viagem astral.

Durante o sonho, você encontrou um parente desencarnado, estando ele na luz ou em locais menos iluminados, e ele lhe forneceu uma comunicação com sentido, tendo início, meio e fim.