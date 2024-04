Equilibrar os chakras com chás é possível: veja as ervas mais indicadas

Bia diz as ervas podem equilibrar os chakras através do uso interno ou externo. No caso de ervas comestíveis, o uso dos chás é o mais indicado. "Além de equilibrar o chakra em desarmonia, o chá pode trazer um bem-estar físico de imediato. No entanto, há muitas ervas contraindicadas para o consumo que podem ser usadas como banho ou incenso, por exemplo", destaca a herbalista.

Ela conta que, na maioria das vezes, um ponto em desequilíbrio representa um bloqueio de energia, ou seja, a pessoa está com escassez e precisa trazer de volta as características naturais daquele chakra. Nesse caso, é preciso escolher ervas que funcionem preenchendo esse centro de uma energia semelhante. Também há casos, mais raros, de o chakra estar com sua energia em excesso. Quando isso ocorre, o indicado é escolher ervas com características harmonizadoras.

Bem-estar e equilíbrio energético

"Os chás representam uma das formas mais completas de atingir o bem-estar integralmente, pois além de proporcionar o equilíbrio dos chakras, também são capazes de tratar desconfortos físicos pontuais e emocionais. Além disso, o ritual de beber o chá já é por si só um momento terapêutico de autocuidado e autoconhecimento, algo muito importante nesse processo de equilibrar o corpo", reflete Bia.

A herbalista destaca que é necessário alguns cuidados básicos antes de ingerir o chá de alguma erva. O primeiro é não misturar ervas com tratamentos medicamentosos sem consultar o médico. Gestantes e lactantes também não devem ingerir chás sem recomendação médica. Além disso, a dose máxima recomendada é de aproximadamente três xícaras de chá.

A grande vantagem do uso dos chás é que eles podem ser feitos para outras finalidades que não a ingestão. Banhos de ervas e elixires para a limpeza energética da casa são duas outras formas de usar as ervas para trazer equilíbrio energético, inclusive aos chakras.