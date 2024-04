Márcia Sensitiva ensina banho de esquecimento para deixar ex no passado

Só existe obsessor morto? Nada disso!

No vídeo de hoje, a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes conta que muitas vezes insistimos em um relacionamento que terminou com tanta energia que podemos nos tornar verdadeiros vampiros energéticos de nossos ex. "Um verdadeiro obsessor vivo", declara a sensitiva.

Neste caso, Márcia indica partir para a próxima rapidamente e se livrar das desilusões.