O dia em que fiz um ménage com meu namorado... e o gêmeo idêntico dele

Eu já havia pensado nisso muitas vezes. Desde que comecei a sair com meu namorado, o Fábio*, e ele me disse que tinha um irmão gêmeo idêntico, a fantasia dos dois me comendo rondava minha imaginação. Nosso namoro sempre foi no modelo de relacionamento aberto e gostamos de uma boa putaria. Frequentamos festinhas liberais, ficávamos com amigos e amigas, mas sentar no irmão dele era diferente.

Acho que ele sentia a tensão que volta e meia eu ficava quando saíamos com o meu cunhado e eu bebia um pouco a mais. Até que uma vez, em um rolê qualquer, cochichou no meu ouvido: "Já imaginou meu irmão te comendo também?". Eu fiquei sem reação por uns breves instantes e arregalei os olhos tentando captar os sinais visuais no rosto dele: ele estava me testando ou falando sério? Ri e disse que sim, que já tinha imaginado. Ele riu e mudou de assunto.

Voltamos para casa nesse dia e enquanto ele me comia, dizia "Você quer muito outro pau aqui, não é? Imagina o pau do Wagner* te fodendo também". Falei que não, não queria imaginar, queria ao vivo. Depois que a gente gozou, ele disse que já trocou de papéis com o irmão e comeu uma namorada dele anos antes, que a garota disse que sabia, mas entrou na onda de se fingir enganada na hora. Tempos depois, ele confessou para o irmão a "traição", ao que ele não apenas riu, como disse que sabia o que havia rolado. E mais: ficou com vontade de fazer um ménage com ele e a garota. Aquela relação já tinha terminado e outra oportunidade nunca tinha rolado. Até agora.