Aromaterapia na cama: como óleos essenciais ajudam a melhorar o sexo

Entretanto, isso não quer dizer que o recurso da aromaterapia pode ser explorado indiscriminadamente. A utilização de óleos essenciais não substitui o tratamento terapêutico, uma vez que não é indicado o uso contínuo por mais de uma semana, sem acompanhamento de um especialista da área.

Por serem potentes e concentrados, os óleos essenciais precisam ser diluídos de 0.5% a 1% em óleo vegetal. É recomendado sempre testá-los com antecedência, antes de usá-los durante o ato sexual, porque eles trabalham com questões emocionais e podem trazer à tona diversas emoções. Então, é importante verificar com antecedência como cada um reagirá aos efeitos.

Além disso, por mais que tragam os resultados desejados para o momento, é importante considerar o tratamento da causa por trás dos sintomas. Se não, o problema não será sanado de fato.

A seguir, veja os principais usos de óleos essenciais para fins sexuais:

Homem com dificuldade de ereção: patchouli ou cravo

Não é recomendado o uso dos dois óleos essenciais ao mesmo tempo. Deve-se escolher um ou outro.