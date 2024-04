Quer mudar de emprego e não consegue? Simpatias podem dar uma força

"Vou de encontro ao meu sucesso e, para mim, não existe caminho fechado. Sempre que eu pensar, necessitar e quiser ter prosperidade, eu não precisarei pedir, pois já tenho tudo em minhas mãos. Obrigado Nosso Senhor do Bonfim. Obrigado!"

Em seguida, para que seus caminhos profissionais e mesmo financeiros sejam abertos, acenda uma vela palito vermelha ao lado de um formigueiro e ofereça-a para São Miguel Arcanjo, deixando-a queimar. Mentalize que, da mesma forma que o formigueiro é cheio de formigas, sua vida será cheia de sucesso, prosperidade e dinheiro.

Ajudinha de São Miguel

São Miguel Arcanjo é o protagonista nas rezas que ajudam abrir caminhos a todo tipo de solicitação, até mesmo para conquistar uma nova vaga no mercado de trabalho. Por conta disso, existem duas orações potentes para conseguir emprego urgente. Vale escolher uma das duas ou revezá-las.

"Ó glorioso Arcanjo São Miguel, ministro do Senhor e exterminador de demônios, convoco-o ao implorar sua ajuda em todos os problemas que me sobrevêm. Como protetor, preciso que esteja ao meu lado e aplique justiça a todos aqueles que querem me machucar. Cavaleiro da Virgem Maria e portador da sua bandeira, só tu és capaz de vencer os problemas. Guerreiro justo e feroz, da mesma forma que removeu o príncipe das trevas deste mundo, também elimine meus problemas."

"Glorioso Arcanjo, fiel servo de Deus, imploro sua ajuda nestes momentos de necessidade para que lute pela justiça ao meu lado. Oh, que sua espada seja a palavra sagrada que guia minhas ações e seu escudo, a presença divina com a qual me protege de todos os atos do mal. Oh, reúna todo o bem deste mundo e não deixe que a vaidade, a inveja ou a injustiça o manchem. Acaba com todo o mal, assim como o fazendeiro acaba com o joio que brota da terra pouco antes do cultivo e, desta forma, consegue avançar. Oh, eu imploro a misericórdia dos justos, para que aonde quer que eu vá, guie meu coração e meus passos com seu amor. Proteja este humilde devoto de todo mal e perigo. Amém!"