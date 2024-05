Zero energia negativa! Saiba por que tapar o umbigo é proteção espiritual

Se a área umbilical é saltada, mais avantajada para fora, é melhor tomar alguns cuidados extras. Nesse caso, utilize uma gaze com as laterais fixadas junto ao corpo, para que não toque no umbigo.

Dor nem sempre é questão espiritual

Sentir dor no umbigo não se trata, necessariamente, de algum tipo de sinal de problema com origem espiritual — tem mais a ver com a saúde. Por isso, a primeira checagem a ser feita é investigar como estão as regiões do corpo que são nutridas pelo chakra umbilical.

O primeiro sinal de ataque espiritual inclui de desânimo e cansaço, querer dormir, ter sono excessivo. Sabe quando, às vezes, do nada bate aquele cansaço? É isso! Dor é uma questão mais voltada à saúde.

O que nunca fazer

Por ser "sagrado", devem ser evitadas algumas práticas em relação ao umbigo, como: