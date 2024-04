Tire a 'zica' no ambiente de trabalho: plantas e pedras harmonizam energia

Como? Com plantas, aromas e pedras específicas, além de maior dedicação à organização da área de trabalho. Dessa forma, as ideias fluem melhor e os caminhos para a prosperidade se abrem com mais facilidade. Porém, lembre-se: nem todas as pessoas curtem ou acreditam em coisas ligadas à energização. Portanto, procure aplicar as ideias a seguir na própria mesa de trabalho, ok?

Tudo limpo e organizado

Manter a ordem e a organização de documentos é imprescindível. Periodicamente, jogue fora papéis e folhetos que não têm utilidade. Dê, também, atenção especial às contas pagas, que devem ser arquivadas em pastas de fácil acesso para quando for necessário.

Cuidado com o excesso de lixo acumulado e com restos de comida ou guloseimas nas gavetas. Lembre-se que o externo reflete o que está no nosso interno e vice-versa. Gavetas e armários bagunçados demonstram uma mente desorganizada, sem criatividade, ansiosa e, ao final do dia, esgotada. Não se desfazer do lixo acaba estagnando energias, o que atrapalha e traz desequilíbrio em nosso lado espiritual e em nossas conquistas.

Evite ainda o acúmulo de coisas sem uso, como relógio parado e itens quebrados, e objetos cortantes sobre a mesa. Tesouras e estiletes devem ficar guardados.

Verde para purificar

Plantas e flores naturais sempre trazem boas vibrações, desde que regadas com frequência e cuidadas com carinho. Quando secar, jogue fora e troque.