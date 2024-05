Posição da cama, cores do quarto e cristais: como descansar de verdade

Basta escolher uma das alternativas e mantê-la ao lado da cama. No entanto, lembre-se da importância de limpar energeticamente o cristal com frequência. Para isso, coloque-o em água corrente, sob a luz do Sol ou sobre a Terra. Faça a limpeza sempre pela manhã, garantindo que as gemas descarreguem suas energias até a noite.

Luz o dia todo

A iluminação do quarto é uma das questões mais importantes. Deixe o cômodo sempre iluminado e, de preferência, abra suas janelas pela manhã e mantenha-as assim durante o dia para a troca e renovação das energias.

Luzes artificiais, como a de um abajur, também fazem diferença. A dica é manter o objeto ao lado da cama e usar lâmpadas mais 'quentes' nele, preferencialmente as de cor amarela. A ideia é acendê-lo à noite para descansar e buscar tranquilidade, sobretudo nos momentos antes de dormir.

Outro ponto fundamental para a noite de sono tranquila e um ambiente equilibrado é cobrir a televisão com um pano, caso o aparelho fique no quarto. Isso faz com que as ondas eletromagnéticas emitidas pela tevê não atrapalhem o descanso espiritual.

Fonte: Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio