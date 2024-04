Bem zen! Com estes cristais você medita melhor e obtém conexão espiritual

Fluorita roxa

Na versão roxa, a fluorita conta com as funções básicas e agrega mais benefícios, como trabalho na desordem mental e envolvimento com a consciência superior. Isso aumenta a perspectiva da realidade e assimilação de informações, ideais para transformar energias e regularizar a mente para trazer sabedoria e clareza. A gema também reequilibra energias sexuais.

Selenita (gipsita)

É a principal pedra para se conectar com o anjo da guarda e com realidades evangélicas. Além disso, promove a limpeza dos chakras coronário e portal das estrelas - o 12°. Como é macia, deve ser usada com bastante cuidado, e serve, inclusive, para limpar outras pedras e cristais. Direcionando o fluxo de energia, a selenita é recomendada para ativar chakras, equilibrar e se conectar com guias, mestres, mentores e elementos da natureza.

Lápis-lazúli

Estimulante da clarividência, da intuição e do contato com informações dos mentores e oráculos, essa pedra é a principal do chakra frontal. Por essas razões, é essencial para tarólogos, oraculistas e astrólogos. O lápis-lazúli concentra outros benefícios, como a abertura do campo mental, estímulo da inteligência, meditação e sabedoria, captação de mensagens de outras dimensões, centralização vibratória e, por último, harmonização interna e externa, que promove purificação.