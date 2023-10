Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (20/10) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo nesta sexta-feira, 20 de outubro.

É um dia em que as conversas fluem melhor nos encontros amorosos e as trocas podem ser agradáveis. Porém, é importante ter cautela, principalmente no ambiente de trabalho, para não tentar impor as suas ideias sobre os outros. Evite entrar em jogos de poder com seus superiores.

Hoje é um dia de ideias férteis, que pode ser bastante produtivo se você tiver foco e organização no trabalho. Apenas tome cuidado para não ficar obcecado com algum pensamento ou ponto de vista. Ao conversar, tente escolher muito bem as palavras que vai usar.

Sua cabeça está a mil por estes dias, fervilhando de ideias. Por isso, é importante cuidar da ansiedade que pode vir junto. É interessante que você perceba que não pode controlar tudo e algumas coisas sairão do planejado.