Eclipses polêmicos: as bombas astrológicas de outubro, por Márcia Sensitiva

No trabalho, você conseguirá obter ganhos, mas será necessário ter mais atenção e cuidado em relação a sociedades e investimentos. Acredite em seus potenciais: eles vão expandir seus horizontes profissionais.

As oportunidades no amor surgirão no trabalho ou em locais que costuma frequentar. Procure ser menos crítico para não afastar as pessoas e mantenha pensamentos positivos.

Procure melhorar e equilibrar sua alimentação, fazer exercícios e marcar exames de rotina. Faça orações, meditação ou algo que alimente seu lado espiritual.

No trabalho, ocorrerão mudanças favoráveis que se estenderão para todas as áreas da sua vida. Permita-se aproveitar essa boa fase de colheita e acredite que você é merecedor.