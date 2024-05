Mãe com Lua em Áries é 'braba', em Leão é animada: a maternidade nos signos

A maneira como enxergamos nossa mãe ou a figura materna em nossa vida pode ser muito bem representada pela Lua na astrologia. Afinal, além de reger nosso lado emocional, ela também possui uma forte ligação com a figura materna, já que é o indicador da nossa energia feminina e daquilo que nos faz voltar às origens.

A astróloga Sara Koimbra explica que o astro fala da projeção que temos referente à nossa mãe e sobre como a enxergamos, além disso, também pode dar pistas de como o lado maternal é exercido na nossa própria vida. "A Lua descreve a mãe pelo nosso ponto de vista, não como ela é de fato", diz.

No entanto, Sara destaca que nossa ligação com a mãe vai além do posicionamento da Lua. "Precisamos olhar também para a quarta casa do nosso mapa, que representa nossa base, nossa ligação com a mãe e com a ancestralidade da nossa família. O signo e os planetas transitando por essa casa também irão influenciar na maneira que nos relacionamos com a mãe."