O que o crush curte no sexo? Marte no mapa astral revela preferências

Marte em Capricórnio

No signo mais tradicional do zodíaco, o planeta Marte assume sua faceta mais conquistadora e reflete em pessoas que gostam de dominar, exigindo muita entrega do parceiro.

Marte em Aquário

Tal posicionamento no mapa se refere à turma que está sempre informada e em busca constante por novidades no campo da sexualidade. São, ainda, os que prezam pela relação igualitária e sem cobranças do parceiro.

Marte em Peixes

No último dos signos, o planeta vermelho revela sua atitude mais altruísta e, também, imaginativa. São as pessoas com maior capacidade de fantasiar e, mais do que isso, de entrar na fantasia do parceiro. Tudo isso se traduz em sexo com conexões profundas e até místicas.