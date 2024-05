Terra, fogo, água e ar: o que os quatro elementos revelam no tarô

Perceber a presença dos quatro elementos nos arcanos menores ajuda a aprofundar ainda mais o entendimento de cada um deles e do Tarô enquanto ferramenta oracular.

A simbologia dos quatro elementos

Ar

O ar é responsável pelo nosso campo mental, pela expressão de nossos pensamentos e pela nossa consciência. Ele também está ligado à comunicação e ao intelecto.

Rege os signos: Gêmeos, Libra e Aquário. Possui, dentro da magia e da bruxaria, a espada como um de seus instrumentos mágicos. Tem como cores o azul, o branco, o cinza e também o amarelo.

Água

A água é considerada um elemento feminino e emocional, possuindo uma ligação muito forte com o poder da intuição, do subconsciente e do amor. A ela podemos associar as transformações e mudanças profundas, além dos sentimentos mais intensos.