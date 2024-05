'Renascer': quem são os pais de Buba? Personagens não existiam na 1ª versão

Mais tarde, quando Buba e José Augusto (Renan Monteiro) forem à cidade onde a jovem nasceu, mãe e filha farão as pazes. Antes da amiga de Teca (Lívia Silva) ir embora, Meira pede um abraço: "Não sei se é pedir muito, filha... mas eu queria lhe dar um abraço... unzinho que fosse!".

Humberto (Guilherme Fontes)

O pai de Buba é um homem extremamente preconceituoso. Ele expulsou a filha de casa há muitos anos atrás, antes mesmo da transição de gênero da garota.

Ao ver que Meire recebeu Buba em sua casa, o machista quase sairá no tapa com José Augusto. Humberto chama a filha de "aberração" e os dois não farão as pazes.

Malu Galli e Guilherme Fontes nos bastidores de 'Renascer' Imagem: Reprodução/Instagram

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.