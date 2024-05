O sucesso do Allianz Parque agrava o fracasso de Barueri

Não são apenas os 28 quilômetros entre o Allianz Parque e a Arena. O preconceito com a comunidade ao lado eleva o preço dos flanelinhas, que cobram R$ 50 para parar o carro, ou um pouco mais caro se conseguir parar dentro do estádio, onde o estacionamento é bom.

De trem, caminha-se 1,5 quilômetro a partir da estação. Da zona oeste, é preciso pegar o metrô linha vermelha até a estação República, e a linha amarela até a estação Pinheiros De lá, trem para Barueri.

Além de tudo isso, 7.000 proprietários do programa Passaporte, donos de cadeiras no Allianz, não têm esse direito em Barueri, porque o programa é da W. Torre, independente do Sócio Avanti, de sócios torcedores.

Mas a diferença fundamental com o Corinthians em Itaquera não é a distância. É o hábito. O corintiano não sai da Neo Química Arena.

O palmeirense não enchia o Pacaembu, a três quilômetros do Allianz, quando jogava lá. O Allianz Parque é um caso de amor.

Em 2019, último ano sem título do Palmeiras, houve 30.300 espectadores em média no Allianz. Eram 26 mil no Pacaembu, porque houve quartas de final da Libertadores e clássico contra o Corinthians. Sem eles, 22 mil em média em outras cinco partidas no estádio municipal.