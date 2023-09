10 segredos: Márcia Sensitiva ensina como conseguir espiritualidade elevada

Pensamentos positivos

Saiba controlar seus pensamentos, seus sentimentos e sua mente. Não deixe que pensamentos nocivos corroam sua essência. Tudo é uma questão de hábito, portanto, elimine as emoções negativas!

Vida longe das telas

Valorize mais as pequenas coisas da vida como as pessoas, os contatos, a natureza, a família, os filhos e seu trabalho. Afinal, nosso tempo é precioso e temos, sim, de cuidar dele com qualidade. Deixe as notícias ruins de lado e curta mais sua existência, elevando-se espiritualmente com integridade.

Espírito de cooperação

Chega de competir com as pessoas, coopere junto delas! Saiba trabalhar com qualidade em equipe, seja generoso e pratique o sentimento da compaixão. Tenha sempre em mente que a união faz a força e isso eleva a espiritualidade.