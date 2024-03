Dormir e comer bem: dicas de Márcia Sensitiva para equilibrar sua energia

Quando isso acontece, a sensitiva declara que a vida pode "virar do avesso" e tudo começar a dar errado. Para que isso não ocorra, é necessário adotar hábitos que visem trazer harmonia para nosso ser de forma integral.

No vídeo de hoje, Márcia revela algumas dicas para conquistar o verdadeiro equilíbrio e melhorar a sua qualidade de vida. Abaixo, veja um #spoiler:

Administre melhor as suas atividades diariamente. Inicie o seu dia escolhendo as atividades mais importantes a fazer. Crie o hábito de administrar os seus planos de forma consciente e equilibrada.

Planeje a sua vida profissional e pessoal com o mesmo empenho. Você tem prioridades no trabalho, mas não deixe a sua vida pessoal no caos e não se esqueça da sua família.

Tenha controle de seus gastos para evitar dores de cabeça. Administre bem o seu cartão de crédito, sua lista de compras e seus recibos de despesas.

Seja uma pessoa organizada. Mantenha a sua casa e seu ambiente de trabalho arrumado e limpo.