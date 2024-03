Cristais para a TPM: veja como aliviar desconfortos desse momento do mês

TPM = tensão pré-menstrual ou tempo para mim? Muitas pessoas podem sofrer com o período que antecede a menstruação e, para a ginecologia emocional, fugir do que o corpo pede nesse momento pode trazer sintomas emocionais e energéticos que contribuem para os desconfortos já conhecidos.

Naturalmente, é um momento do mês em que a indisposição se faz presente. Porém, ao se conectar com a energia da TPM, é possível encarar uma introspecção que leva à reflexão do que foi feito no ciclo anterior e do que está se findando com a menstruação que chega. Isso é essencial para entender como guiar de melhor maneira o próximo ciclo.

Além disso, entender em qual fase da Lua acontece a menstruação permite fazer uma análise ainda mais a fundo sobre o momento. Menstruar na Lua cheia pode trazer uma TPM mais forte, assim como mais vontade de comer coisas gordurosas e doces, mais emoção e mais descontentamento com o período - além de um fluxo de sangue maior. Já quem menstrua na Lua nova pode ter menos sangramento menstrual, assim como uma TPM mais amena e poucos desconfortos, que são considerados naturais para o período.