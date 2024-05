Influencer visita casa de Anne Frank e diz que ela 'viveu melhor que nós'

A influenciadora chilena Naya Fácil, 26, foi criticada após visitar a casa em que Anne Frank morou e dizer que a vítima do Holocausto "viveu melhor que nós".

O que aconteceu

Naya visitou a casa em que Anne Frank morou escondida por dois anos com a família, em Amsterdam, na Holanda. No vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram com 2,4 milhões de seguidores, a chilena exibiu a fachada do imóvel, que foi transformado em um museu, e disse ter ficado chocada.

"Estou chocada com a casa de Anne Frank. Ela tinha metade do lugar só para ela. Ela viveu melhor do que nós", disse Fácil, que comparou o imóvel com outras casas vizinhas.