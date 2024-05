Caso Kevin Spacey: por que é difícil admitir que nosso ídolo é um abusador?

O ator era protagonista e produtor executivo de "House of Cards", uma das séries de maior audiência da Netflix, quando as primeiras denúncias chegaram à imprensa, impulsionadas por um movimento de mulheres, o MeToo.

Seu contrato foi interrompido, e o intérprete de Frank Underwood ainda precisou pagar uma indenização à produtora da série. Foi banido também de Hollywood e deixou de trabalhar na indústria que já tinha dado a ele dois Oscars ("Beleza Americana", 2000, e "Os Suspeitos", 1995).

Depois, foi absolvido na Justiça por algumas das alegações, em processos que correram nos Estados Unidos e na Inglaterra.

Neste mês, novas acusações contra o ator vieram à tona num documentário em duas partes feito pela rede de TV britânica Channel 4. "Kevin Spacey: A História Não Contada", exibido no Brasil pela Max, reúne dez depoimentos, nove deles inéditos, de homens que dizem ter sido violentados pelo ator.

Os relatos sublinham o exercício de poder sempre presente nos crimes sexuais. O que vemos ali é um profissional que usaria sua posição no mercado e seu sucesso para criar armadilhas. Atrai presas mais fracas do que ele, consciente de que terão dificuldade para escapar e denunciar abusos, as encurrala e violenta.

Os homens que dizem ter sido vítimas de Kevin Spacey detalham reações bem parecidas às relatadas por mulheres — as maiores vítimas desse tipo de crime.