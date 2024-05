Fibe: Em discussão com Piovani, Neymar é artilheiro da misoginia

A gente tem que pensar no Neymar como um modelo de comportamento. Neymar, só no Instagram, tem mais de 220 milhões de seguidores. Ele é um homem muito muito idolatrado, é bancado por patrocinadores por marcas mundiais, que joga —já jogou— em vários times pelo mundo, ele é um ídolo pros meninos. Então a Luanam como mãe de menino, inclusive ela comenta isso: 'Queria que os meus filhos não gostassem do Neymar porque ele é também um exemplo'.

Miguel Reale Jr: Não cabe a Moraes ser o julgador do caso em que é vítima

Também no UOL News desta sexta (31), o jurista Miguel Reale Jr. afirmou que não cabe a Moraes ser o julgador do caso em que é vítima de ameaça.

[A prisão ocorre] Porque é sem dúvida alguma uma grave ameaça que visa impedir o exercício livre do Poder Judiciário, da jurisdição com essas ameaças que são feitas de forma grave e assustadora conforme relato da vítima, o ministro Alexandre de Moraes.