Jogadoras silenciadas e técnico do Vasco escancaram misoginia no futebol

A violência contra a mulher no futebol vai muito além dos jogadores condenados por estupro e do silêncio cúmplice dos seus parceiros.

A violência está nas jogadoras silenciadas e chefiadas por um acusado de assédio, está nas comentaristas que são alvo de sexualização e chacota por torcedores, e está nos técnicos que desqualificam árbitras apenas por serem mulheres.

O argentino Ramón Díaz, à frente de um dos mais importantes times do país, fez isso publicamente, numa coletiva de imprensa. Diante de jornalistas, o técnico do Vasco afirmou que é "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher", referindo-se a Daiane Muniz, que trabalhou numa partida de seu time contra o Grêmio.