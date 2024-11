Após explosões no DF, Moraes cobra regulamentação das redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta quinta-feira (14) que os explosivos detonados na quarta-feira (13), no estacionamento da Câmara e na frente da sede do Tribunal reforçam a importância de regulamentar as redes sociais.

"As autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem decidir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais", afirmou o ministro.

Um homem morreu na quarta-feira após a explosão em frente ao Supremo.