Robô da Nasa encontra rocha misteriosa em Marte

O futuro das amostras marcianas

A descoberta faz parte de uma missão maior, na qual o Perseverance coletou várias amostras, incluindo uma com manchas parecidas com as de um leopardo, que podem indicar atividade microbiana antiga. Essas amostras estão armazenadas em 30 tubos do tamanho de charutos, esperando para serem analisadas assim que a missão da Nasa retornar à Terra.

Conforme anunciado pelo ex-administrador da Nasa Bill Nelson no início deste ano, a agência está considerando dois planos alternativos para a missão de retorno de amostras. Cada plano exigiria a liberação, pelo Congresso, de 300 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão) para iniciar o processo de lançamento em 2030, com previsão de retorno da amostra entre 2035 e 2039.

Entender a origem dessas formações esféricas poderia revelar informações cruciais sobre a história geológica não apenas da Cratera Jezero, mas de Marte em geral, acrescentando novas peças ao quebra-cabeça da evolução do planeta vermelho. A cada rocha peculiar que o Perseverance analisa sob suas lentes científicas, chegamos um passo mais perto de responder à grande pergunta que ecoa no vazio interplanetário: existiu vida no planeta vermelho?