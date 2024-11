EUA propõem separação de Google e Chrome: empresa consegue sobreviver sem o navegador?

E publicidade é essencial para Google e sua matriz, a Alphabet: em 2023 esta faturou mais de 230 bilhões de dólares com essa atividade, de um ganho anual total de 307 bilhões de dólares.

Segundo Nils Seebach, um dos diretores da consultora digital Etribes, "se o Chrome cair, a Google vai vacilar bastante". Na atual configuração, ele é "parte integral do modelo de negócios da Google, mas provavelmente não sobreviveria sozinho". E vice-versa: a venda do navegador também representaria um sério desafio para a Alphabet, e "tal evento seria um grande abalo, até mesmo para o mercado digital".

Ulrich Müller, da entidade antimonopólio Rebalance Now avalia que uma eventual venda do navegador reduziria o faturamento da Google com publicidade, contendo sua dominância de mercado e forçando-a a competir mais através da qualidade de seus serviços.

Ele também vê potencial para modelos alternativos, como máquinas de busca por assinatura. No entanto, não se pode prever quanto os procedimentos legais vão durar, nem quando um desligamento acontecerá de fato, e "até lá, os navegadores e máquinas de busca, como os conhecemos hoje, talvez já estejam obsoletos".

Vitória das leis antitmonopólio americanas

A decisão contra a Google e as intenções do Departamento de Justiça se alinham com mais de um século de legislação antitruste nos EUA: já em 1911, ela possibilitou a ruptura do monopólio de petróleo pela companhia de John D. Rockefeller, a Standard Oil.