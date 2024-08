A oportunidade para o Brasil se firmar como referência em energia limpa no cenário internacional no momento em que a transição energética é um dos temas mais relevantes do mundo será o fio condutor do segundo evento "Brasil do Futuro".

Com o tema "Transição Energética", o encontro contará com palestras e mesas-redondas com especialistas renomados, proporcionando um espaço de debate e troca de ideias sobre o futuro energético do país.

A jornalista Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News, será a mestre de cerimônias do encontro, programado para as 8h30 de 29/08. O evento, que será fechado para convidados, terá cobertura completa no UOL. Além de reportagens em Tilt, vídeos dos painéis na íntegra estarão disponíveis no canal do UOL no Youtube.