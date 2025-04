China coloca robôs humanoides contra humanos em meia maratona

Por Eduardo Baptista e Alessandro Diviggiano

PEQUIM (Reuters) - Vinte e um robôs humanoides juntaram-se a milhares de corredores na meia maratona de Yizhuang, em Pequim, neste sábado, a primeira vez que essas máquinas correram ao lado de humanos em um percurso de 21 km.

Os robôs de fabricantes chineses, como a DroidUP e a Noetix Robotics, eram de todas as formas e tamanhos, alguns com menos de 1,2 m, outros com até 1,8 m de altura. Uma empresa se gabava de que seu robô parecia quase humano, com características femininas e capacidade de piscar e sorrir.