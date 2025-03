Foxconn planeja evento de carro elétrico no Japão para atrair montadoras, dizem fontes

Por Wen-Yee Lee e Maki Shiraki e Yimou Lee

TAIPÉ/TÓQUIO (Reuters) - A Foxconn vai realizar um seminário no Japão em 9 de abril para apresentar sua estratégia para veículos elétricos, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto, em uma estratégia para convencer mais montadoras japonesas a aderirem a seus serviços de montagem depois de fechar um acordo com a Mitsubishi.

A companhia de Taiwan, que também fabrica iPhones para a Apple e servidores de inteligência artificial para a Nvidia, tem como objetivo aumentar a compreensão de sua estratégia no setor de veículos elétricos entre as montadoras e fornecedores, disse uma das fontes.