eBay projeta receita trimestral abaixo das expectativas

(Reuters) - A empresa de comércio eletrônico eBay projetou nesta quarta-feira uma receita para o primeiro trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, sinalizando uma fraca demanda por produtos como itens de colecionador, o que levou as ações da companhia a recuarem 7% nas negociações pós-mercado.

Taxas de juros elevadas e a inflação persistente têm prejudicado os gastos de consumidores norte-americanos nos últimos dois anos, resultando em uma demanda tímida por itens não essenciais, como objetos de coleção e acessórios de luxo.

A empresa tem sido pressionada por uma queda na receita com publicidade e enfrentado intensa concorrência da Amazon e do marketplace do Alibaba Group, da China.