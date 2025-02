X, de Elon Musk, aceita pagar cerca de US$10 milhões para resolver processo de Trump, diz WSJ

(Reuters) - A rede social X, de Elon Musk, concordou em pagar cerca de US$10 milhões para resolver um processo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, moveu contra a empresa e seu antigo CEO, conforme noticiado pelo Wall Street Journal nesta quarta-feira.

A equipe de Trump considerou deixar o processo ser encerrado, disseram fontes ao jornal, citando a proximidade do bilionário com o presidente norte-americano e o fato de que Musk gastou US$250 milhões para ajudar a elegê-lo. Mas eles acabaram seguindo em frente com o acordo, segundo a reportagem.

O X não respondeu de imediato a pedido da Reuters por comentário.