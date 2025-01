Em resposta à ameaça de tarifas de Trump, Taiwan diz que negócio de chips é "ganha-ganha"

"Os setores de semicondutores e de outras tecnologias de Taiwan e dos EUA são altamente complementares entre si, especialmente o modelo de fundição de Taiwan projetado pelos EUA, que cria um modelo de negócios vantajoso para as indústrias de Taiwan e dos EUA", disse o Ministério da Economia de Taiwan em um comunicado em resposta.

O ministério "continuará a prestar atenção à política dos EUA no futuro, e haverá um contato próximo e cooperação entre os dois lados para garantir que as indústrias e os interesses nacionais de Taiwan e dos EUA possam se desenvolver de forma mutuamente benéfica em face dos desafios globais".

Em 2020, sob o primeiro governo Trump, a TSMC anunciou que construiria uma fábrica de 12 bilhões de dólares no Estado norte-americano do Arizona, em uma vitória para os esforços do governo dos EUA para recuperar as cadeias de suprimentos globais de tecnologia da China. Posteriormente, ela aumentou esses planos com o investimento total agora em 65 bilhões de dólares.

A TSMC não quis comentar as declarações de Trump sobre as tarifas.

No início deste mês, o ministro da Economia de Taiwan, Kuo Jyh-huei, disse que esperava apenas um pequeno impacto de quaisquer tarifas impostas por Trump sobre as exportações de semicondutores, dada sua superioridade tecnológica.

Em outro possível desafio para Taiwan, Trump, na semana passada, instruiu as agências federais a investigar os persistentes déficits comerciais dos EUA, as práticas comerciais injustas e a suposta manipulação de moeda por outros países.