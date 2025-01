DeepSeek sofre ataque cibernético conforme usuários migram para startup chinesa de IA

(Reuters) - A startup chinesa DeepSeek disse nesta segunda-feira que vai limitar temporariamente as inscrições devido a um ataque cibernético após o assistente de inteligência artificial da empresa ganhar popularidade repentina.

No início do dia, a startup também foi atingida por interrupções de serviço em seu site após seu assistente de IA se tornar o aplicativo gratuito mais bem avaliado disponível na App Store da Apple nos Estados Unidos.

A empresa resolveu os problemas relacionados à interface de programação de aplicativos e à incapacidade dos usuários de fazer login no site, segundo sua página de status. As interrupções de serviço nesta segunda-feira foram as mais longas da empresa em cerca de 90 dias e coincidem com sua alta popularidade.