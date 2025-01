Google promove agenda global para educar trabalhadores e parlamentares sobre IA

Por Kenrick Cai

SÃO FRANCISCO (Reuters) - O Google, da Alphabet, que já enfrenta um desafio regulatório sem precedentes, está tentando moldar a opinião pública e as políticas relativas à inteligência artificial, em meio a uma onda global de regulamentação do setor. Um executivo da empresa disse à Reuters que uma das prioridades é construir programas educacionais para treinar a força de trabalho na IA. “Fazer com que mais pessoas e organizações, incluindo governos, fiquem mais familiarizadas com a IA e usando ferramentas de IA facilita a melhor construção de políticas de IA, além de abrir novas oportunidades. É um círculo virtuoso”, afirmou Kent Walker, presidente de assuntos globais da Alphabet. Com o Google correndo para vencer nesse tema as outras Big Techs, incluindo a OpenAI, que é apoiada pela Microsoft, e a Meta, a empresa está ciente do forte escrutínio regulatório que enfrentará nos seus negócios existentes de publicidade e busca. Na União Europeia, o Google ofereceu vender uma parte de seu negócio de tecnologia de publicidade para agradar os reguladores, informou a Reuters. Nos EUA, o Departamento de Justiça está tentando forçar uma divisão do browser Chrome, embora isso possa ser mudado sob o governo de Donald Trump. Governos de todo o mundo estão impondo novas regulações sobre questões que podem ser exacerbadas com o uso da IA, como as relativas a direitos autorais e privacidade. A Lei de IA da União Europeia, que tem como objetivo avaliar os riscos e exigir a divulgação de sistemas de IA para propósito geral, recebeu resistência das gigantes da tecnologia, que podem receber multas multibilionárias. O Departamento de Justiça dos EUA também tentou frear os avanços do Google no setor de inteligência artificial, para solucionar uma ação federal que classificou o serviço de buscas como um monopólio ilegal. O CEO Sundar Pichai anunciou em setembro um fundo de 120 milhões de dólares para construir programas de educação em IA. Executivos como Walker e Ruth Porat, presidente e diretor de investimentos, estão viajando pelo mundo para discutir recomendações de políticas com governos. (