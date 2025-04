Sem redes sociais: Startup lança celular para ser usado o mínimo possível

Uma startup de Nova York decidiu seguir o caminho oposto das gigantes do setor de smartphones como Apple, Samsung, Xiaomi e Motorola lançando o Light Phone, um aparelho celular básico, com acesso à internet, mas sem aplicativos de redes sociais.

O que aconteceu

The Light Phone, Inc. foi fundada em 2014. Joe Hollier, artista e designer gráfico, e Kaiwei Tang, designer de produtos, se conheceram em um programa experimental do Google e decidiram abrir a startup para propor um conceito diferente para o uso de telefones celulares.

Empresa visa incentivar uso consciente da tecnologia. Para isso, criaram um celular que reduz as distrações causadas pelos smartphones modernos. "Os Light Phones são dispositivos simples com ferramentas de qualidade, projetados para serem usados o mínimo possível", diz o site oficial da The Light Phone.