Meta tenta correção urgente de confusão de chatbot sobre quem é presidente dos EUA

Por Katie Paul

NOVA YORK (Reuters) - A incapacidade do chatbot de inteligência artificial da Meta de identificar o atual presidente dos Estados Unidos foi elevada ao status de urgência pela controladora do Facebook nesta semana, exigindo uma correção rápida, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

O republicano Donald Trump foi empossado como presidente dos EUA na segunda-feira, sucedendo o democrata Joe Biden. No entanto, na quinta-feira, o chatbot meta AI ainda estava dizendo que Biden era o presidente, de acordo com a fonte e com um teste do serviço feito pela Reuters.